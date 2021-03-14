الإمارات.. "صفعة" تُكلّف صاحبها 2700 دولار

حصلت فتاة على تعويض مقداره 10 آلاف درهم إماراتي (أكثر من 2700 دولار) من شخص أقدم على صفعها ودفعها، بحسب ما قضت به محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الفتاة قد رفعت دعوى قضائية ضد المشكو عليه بعد أن أقدم على الاعتداء عليها إثر خلاف نشب بينهما، كما فتحت بلاغًا بشأن الواقعة تم على إثرها إحالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية.

وأدانت المحكمة الجزائية المتهم، وصدر حكم بتغريمه 3 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم القضائية، وإحالة الفتاة إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض مالي، بحسب ما نشرت صحيفة ”البيان“ الإماراتية.

وطالبت الفتاة، التي مثلت مع الطرف الثاني أمام هيئة المحكمة، بتعويض مقداره 50 آلف درهم إماراتي (13.6 ألف دولار)، مع إلزام المشكو عليه، بالرسوم والمصاريف، إثر الاعتداء، الذي قالت إنه أعجزها عن أعمالها الشخصية نحو 20 يومًا، إلا أن المحكمة قدرت أن مبلغ 10 آلاف درهم كافٍ لجبر كافة الأضرار.