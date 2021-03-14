السعودية.. 5 كلاب ضالة تفترس طفلة أمام والدتها

افترست خمسة كلاب ضالة مساء الجمعة طفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة السعودية الرياض.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع ”سبق“ على لسان عم الطفلة عبدالله هزام العبدالسلام، فإن ”العائلة اعتادت الذهاب إلى استراحة في الواشلة جنوب غرب الرياض بـ25 كليومترا بشكل مستمر. وفي مساء الجمعة، وتحديدا بعد صلاة العصر، فقدنا ابنة أخي للحظات“.

وأضاف ”على الفور خرجت أُم الطفلة تسأل عن ابنتها، وما أن خرجت الأم من باب الاستراحة حتى فوجئت بالمشهد المرعب المؤلم على قلب الأم الحنون، إذ شاهدت ٥ كلاب تمزِّق جسد فلذة كبدها بأنيابها، والدماء تسيل على الأرض!!! فأخذت الأم المكلومة تصرخ وتستغيث قائلة (أنقذوا ابنتي.. الكلاب ذبحت ابنتي)“.

وتابع عم الطفلة ”وسط صرخات الأم المفجوعة انطلق الجميع لإنقاذ الطفلة. عندها هربت الكلاب، وتركت الطفلة ملطخة بالدماء. وعلى الفور احتضن والد الطفلة ابنته، ورفعها بين يديه وهي تنزف، وابتسمت لوالدها ابتسامة الحب والحنان بعدما أحست بالأمان والاطمئنان في حضنه وبين يديه، ولم تعلم أنها ابتسامة الوداع، وفرحة لن تدوم سوى لحظات معدودة“.