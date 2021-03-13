كازاخستان.. 4 قتلى في تحطم طائرة عسكرية

قالت وزارة الطوارئ في كازاخستان، إن طائرة عسكرية من طراز إيه.إن-26 تحطمت أثناء هبوطها في مدينة ألما اتا، اليوم السبت، بعد إقلاعها من نور سلطان عاصمة كازاخستان؛ ما أسفر عن مقتل أربعة من ستة أشخاص كانوا على متنها.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن مصدر قوله، إن الطائرة تخص قوات حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في كازاخستان.

وأضافت وزارة الطوارئ في بيان: ”وفقا للبيانات الأولية.. لقي أربعة أشخاص حتفهم ونقل اثنان إلى المستشفى وبهما إصابات“.

وأظهرت صور من الموقع، أن الطائرة انقلبت واشتعلت النيران فيها. وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت، تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث.