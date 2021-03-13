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تونس.. انفجار في قابس يخلف 3 قتلى و...
تاريخ النشر: 13 مارس 2021 11:12 GMT
تاريخ التحديث: 13 مارس 2021 11:20 GMT

تونس.. انفجار في قابس يخلف 3 قتلى وعددا من الجرحى (فيديو وصور)

شهدت المدينة الصناعية بمحافظة قابس التونسية، اليوم السبت، انفجارا ضخما أدى إلى وفاة 3 عمّال وجرح آخرين، وتدخلت عناصر الحماية المدنية لإخماد الحريق وإنقاذ

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المصدر: يحيى مروان - إرم نيوز

شهدت المدينة الصناعية بمحافظة قابس التونسية، اليوم السبت، انفجارا ضخما أدى إلى وفاة 3 عمّال وجرح آخرين، وتدخلت عناصر الحماية المدنية لإخماد الحريق وإنقاذ الجرحى.

وحسب المعطيات الأولية التي نقلتها عناصر الحماية المدنية، فإن صهريجا يحتوي على مواد قابلة للاشتعال انفجر؛ مما تسبب في حريق ضخم قي المنطقة الصناعية بمحافظة قابس، الواقعة جنوب العاصمة تونس.

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وأكدت تقارير إعلامية، أن الجثث متفحمة بالكامل، والنيران أتت على جزء هام من المدينة الصناعية، قبل أن تتدخل عناصر الحماية المدنية لإخماد الحريق.

والجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بقابس، تضم منشآت مختصّة في قطاع النفط والصناعة الكيميائية.

 

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