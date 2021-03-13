وفيات جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا داخل مستشفى السلط في الأردن.. والأمن يطوق المكان (فيديو وصور)

فرضت الأجهزة الأمنية في الأردن طوقًا حول مستشفى السلط الحكومي، صباح اليوم السبت، وذلك بعد ورود أنباء عن انقطاع الأوكسجين عن أسرّة المرضى المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية الحثيثة.

وقالت مصادر مطلعة على ما وصفها الأردنيون بالكارثة لـ ”إرم نيوز“ إن 6 مرضى تُوفوا بسبب انقطاع الأوكسجين، مشيرة إلى أن 8 مرضى آخرين حالتهم حرجة.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الصحة د. نذير عبيدات عقد اجتماعًا طارئًا في مستشفى السلط لبحث آخر المستجدات المتعلقة بانقطاع الأوكسجين عن أسرّة المرضى المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية الحثيثة، بناءً على إيعاز من رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وأمر رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة بإجراء تحقيق شفافٍ وكاملٍ وفوري بحادثة مستشفى السلط، وتشكيل لجنة خاصة تضم مختلف الجهات الحكومية، والشرطية، والقضائية.

وشدّدت الحكومة الأردنية في بيان لها على أن التحقيق سيكون واضحًا وشفافًا وشاملًا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ.

وقال البيان إن رئيس الوزراء طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وأكد البيان أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

وتداول معلقون مقطع فيديو يدعي فيه أحد الأشخاص وجود وفيات نتيجة انقطاع الأوكسجين.

وقال أحد أقارب المتوفين جراء انقطاع الأوكسجين لوزير الصحة لحظة وصوله إلى المستشفى“ إن الأوكسجين انقطع عن المرضى، ما بين الساعة السابعة صباحًا إلى الثامنة من صباح اليوم السبت، ولمدة 45 دقيقة تقريبُا مما تسبب بوفاة قريبه“.

وطالب“ الحكومة بمعرفة السبب وراء انقطاع الكهرباء والأوكسجين والذي أدى لوقوع كارثة داخل المستشفى.“

وتداول عدد من الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عن أقاربهم الذين قضوا في كارثة مستشفى السلط .

من جانبه أكد مدير صحة البلقاء وائل العزب في تصريح لموقع ”أخبار حياة“ المحلي، انقطاع الأوكسجين لعدة دقائق من الموزع المركزي في قسم الطوارئ داخل مستشفى السلط عن المرضى، لكنه نفى ما يتم تداوله حول تسجيل وفيات إثر انقطاع الأوكسجين.

وكان موقع ”رؤيا الإخباري“ قد نقل عن مصادر طبية داخل المستشفى أن“خللًا فنيًا تسبب بانقطاع الأوكسجين عن المرضى“.

وأضاف أنه وردت أنباء عن وجود عدد من الوفيات بين المرضى الراقدين على أجهزة التنفس الاصطناعية في العناية الحثيثة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن وزير الصحة توجه إلى المستشفى للاطلاع على الأمر.

وقال وزير الصحة نذير عبيدات لصحيفة ”الغد“ إن مشكلة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي تمت معالجتها من خلال الاستعانة بمخزون أسطوانات الأوكسجين الموجودة في المستشفى إلى حين تعبئة الكميات اللازمة في خزانات الأوكسجين.

وأوضح عبيدات أن الوزارة تتابع كذلك هذه الحالات في جميع مستشفياتها، آملًا عدم تكرارها في المستقبل، موضحًا أن هذه المشكلة ليست محصورة بمستشفى السلط فحسب بل تعاني منه أحيانًا كافة مستشفيات العالم وتم التعامل مع ذلك.