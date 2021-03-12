مصر.. تفجير "عقار فيصل" المحترق بـ"الديناميت" (فيديو)

فجّرت السلطات في مصر، اليوم الجمعة، ”عقار فيصل المحترق“، أحد العقارات في القاهرة الكبرى والذي أثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد أن نشب فيه حريق وظلت النيران مشتعلة فيه لعدة أيام متواصلة.

واستخدمت السلطات المصرية ”الديناميت“ في تفجير العقار المعروف إعلاميًا بـ“عقار فيصل“، وسط تشديدات وتواجد أمني مكثف، حيث تم التفجير بطريقة ”النسف الحذر“، والتي نفذتها قوات المفرقعات التابعة لإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية.



وعقار فيصل المحترق، يحتوي على 108 شقق على 14 طابقًا، ونشب حريق في نهاية شهر يناير بمخزن أحذية أسفل العقار نظرًا لعدم توافر الاشتراطات بالمبنى المخالف، وفشلت جميع محاولات الإطفاء ووقف امتداد النيران للخرسانة.

وأخلت الأجهزة التنفيذية عدة عقارات مجاورة بعقار فيصل المحترق قبل النسف، وذلك ضمن تأمين حياتهم.

وسبق أن قالت النيابة العامة في مصر إنها تباشر التحقيقات في حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، حيث تلقت بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

وانتقلت النيابة العامة للمعاينة وتبين استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت قوات الحماية المدنية أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.

وفي اليوم الأول من شهر فبراير الماضي تلقت النيابة العامة من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.