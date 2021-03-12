عراقية توجه لصدر زوجها طعنة سكين قاتلة

قتلت امرأة عراقية في محافظة بابل، اليوم الجمعة، زوجها طعنا بالسكين؛ بسبب خلافات عائلية.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، إنه ”بعد ورود أخبار إلى شعبة مكافحة إجرام ناحية الإسكندرية، بوجود حادثة قتل لشاب ثلاثيني ضمن قاطع الناحية شمالي بابل، باشرت الشعبة بفتح تحقيق فوري بالحادثة وجمع المعلومات والأدلة، وكانت الشكوك تدور حول زوجة المقتول“.

وأضاف البيان، أنه ”بعد التعمق بالتحقيق، اعترفت صراحة بقيامها بارتكاب الجريمة من خلال طعن زوجها بالسكين في منطقة الصدر؛ إثر خلاف عائلي حدث بينهما“.

ولفت البيان إلى أن ”المرأة طرقت باب أحد جيرانها وصرخت لإبعاد الشكوك عنها، حيث تم نقل الضحية إلى مستشفى الإسكندرية العام، ليفارق بعدها الحياة متأثرا بإصابته“.

وأوضح أن ”دوافع الجريمة، بحسب أقوال المتهمة، تعود للخلافات المتكررة بينهما، حيث سبق أن قام المجني عليه بطعنها بالسكين في ساقها بمنطقة الفخذ، في الفترة الماضية“.

وأعلن العراق نهاية عام 2020، ارتفاع جرائم القتل الجنائية بنسبة 12% مقارنة مع 2019.

وقال عضو نقابة المحامين العراقيين (رسمية)، جمال الأسدي، حينها إنه ”تم تسجيل 4 آلاف و700 جريمة قتل، كان خلفها دوافع جنائية خلال 2020، مقارنة مع 4 آلاف و180 جريمة في 2019“.