مصرع 3 أطفال غرقا إثر انقلاب مركب شراعي في مصر

لقي 3 أطفال مصرعهم وأنقذ 5 آخرين؛ إثر غرق مركب شراعي كان يقل 8 أطفال في رحلة للتنزه بمصرف زراعي في محافظة الوادي الجديد.

وقالت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إن إدارة شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بغرق مركب بمنطقة الخارجة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحادث وتبين قيام 8 أطفال باستقلال مركب صغير في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة للتنزه.

وأضافت في بيان، أنه ”أثناء التجديف اختل توازن المركب وغرق ما أسفر عن مصرع 3 منهم، وجرى استخراج جثامين كل من ”محمد مصطفى سعيد“ 15 سنة و“سليمان عمرو الشاذلي“ 15سنة، و“ يوسف ناصر يوسف معوض“ 15 سنة، وتم إنقاذ 5 آخرين.

وحررت الجهات المختصة محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وطلبت انتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن، وسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، والاستعلام عن صاحب المركب.