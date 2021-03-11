التحقيق بوفاة سيدة وانتحار زوجها تحت عجلات شاحنة في السعودية

تُحقق الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بوفاة زوجين في حادثة ”بشعة“ وقعت، اليوم الخميس، على طريق الرياض- الطائف السريع.

وفي التفاصيل، لاحظ مسافرون سيارة تشتعل بجانب الطريق السريع، حيث تبين وجود الزوجة متوفاة تجلس في المقعد الأمامي للسيارة، لكن المفاجأة كانت عندما عمد الزوج إلى إلقاء نفسه تحت عجلات شاحنة على الطريق، ليصاب بإصابات بليغة ويتوفى لاحقاً في المستشفى.

وتحدثت مصادر، بحسب ما نقلت صحيفة ”سبق“ المحلية، أن المعاينة الأولية أظهرت وجود كدمات على جسد المرأة، فيما عُثر في الموقع على طفلين يبلغ أحدهما من العمر شهرين، والآخر سنة ونصف السنة، إضافة إلى فرشة كانت الأسرة تجلس عليها بجوار المركبة.

وكان الدفاع المدني قد تلقى بلاغاً عن حادثة حريق المركبة من المارة، وتضمّن البلاغ وجود محتجزين داخل المركبة، وقد باشرت الموقع فور تلقي البلاغ.