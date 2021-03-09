طرد كلبي بايدن من البيت الأبيض

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن أمر بإخراج كلبيه الضخمين من البيت الأبيض وإعادتهما إلى مسقط رأسه بولاية ديلاوير، بسبب سلوكهما العدواني.

وكشفت شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية أن الكلبين من فصيلة ”الرعاة الألمان“ أعيدا إلى منزل عائلة بايدن في ديلاوير الأسبوع الماضي، بعد مهاجمة أحدهما لموظف في البيت الأبيض، وذلك بعد نحو 6 أسابيع من انتقال بايدن وزوجته جيل إلى مقر الرئاسة.

وأشارت إلى أن الكلب واسمه ”ميجور“، تبناه بايدن في أواخر عام 2018 من مأوى للحيوانات في ديلاوير، مضيفة أن الحالة الصحية للموظف لا تزال غير معروفة.

وقالت: ”من الواضح أن حادث الهجوم كان خطيرا بما يكفي لنقل الكلاب لاحقا إلى مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، حيث سيبقيان هناك“.

وأوضحت الشبكة أن ”ميجور“ البالغ من العمر 3 سنوات، هو الأصغر بين كلبي بايدن، وقد عُرف عنه سلوكه العدواني في مناسبات متعددة، بما في ذلك القفز والنباح المستمران والهجوم على الموظفين ورجال الأمن في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الكلب الثاني يبلغ من العمر نحو 13 عاما، وأنه بدأ يهدأ بسبب تقدمه في السن.