35 قتيلًا وجريحًا في اصطدام حافلة ركاب مع شاحنة جنوب إيران

لقي 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 29 آخرين، اليوم الخميس، إثر اصطدام حافلة ركاب كبيرة مع شاحنة في محافظة هرمزغان جنوبي إيران.

وقالت المتحدث باسم جامعة هرمزغان للعلوم الطبية، فاطمة نوروزيان، لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية: ”إن 6 أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن، بسبب حادثة اصطدام حافلة ركاب مع شاحنة، قرب مدينة رودان التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب البلاد، وقعت في الثامنة والنصف من صباح اليوم“.

وأضافت نوروزيان: أن ”من المصابين بالجروح، هناك 11 شخصًا في حالة حرجة للغاية، ويرقدون في مستشفى الإمام الحسين بمدينة رودان“، مبينة ”فيما جرى نقل الجرحى الآخرين إلى مستشفيات مدن منوجان وكهنوج في هرمزغان“.

وتُعد إيران واحدة من أكثر الأماكن في العالم، من حيث حوادث السيارات، وتقدّر السلطات أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويًا.