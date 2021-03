إغلاق تاج محل وإخلاؤه من السياح إثر تهديد بتفجيره (فيديو)

أغلقت الشرطة الهندية المَعلم السياحي الشهير تاج محل مؤقتا، وأخلته من السياح صباح اليوم الخميس بعد ورود مكالمة هاتفية إلى السلطات الأمنية تحمل تهديدا بتفجيره بواسطة قنبلة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال راجيف كومار سينغ، قائد شرطة المنطقة: إن الشرطة أوقفت الدخول إلى المَعلم، وتقوم فرق الكشف عن القنابل بتفتيش المبنى بعد تلقي المكالمة في الصباح، التي هدد مجهول خلالها أنه سيفجر تاج محل.

The #TajMahal in Agra was briefly shut on Thursday morning after #UttarPradesh Police received a call about a bomb at the iconic monument. pic.twitter.com/tjAgI34VA7

