صاعقة رعدية تقتل شابين وسط المغرب

لقي شابان مصرعهما، مساء الاثنين، إثر صاعقة ضربت إقليم قلعة السراغنة وسط المغرب.

وأفادت السلطات، في بلاغ لها، بأن الاضطرابات الرعدیة التي عرفھا إقليم قلعة السراغنة، مساء الإثنين، أدت إلى وفاة شابين اثنین وإصابة 6 آخرین؛ نتیجة صاعقة ضربت إحدى الساحات بقرية ”الشاوي“، حیث كانت مجموعة من الفتیان یلعبون كرة القدم.

واستنفر الحادث السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقایة المدنیة، حیث تم نقل المصابین إلى كل من المستشفى المحلي بـ“تملالت“ والمستشفى الإقلیمي بقلعة السراغنة لتلقي العلاجات الضروریة.

وتعتبر الصواعق واحدة من الظواهر الطبيعية التي قد تسفر عن حدوث كارثة في حال حدث تفريغ شحناتها الكهربائية في منطقة مكشوفة، ففي هذه الحالة تعرض حياة الموجودين بهذه المنطقة للخطر.

وبحسب موقع ”طقس العرب“، تُعتبر مناطق جنوب السودان إضافة إلى مرتفعات اليمن وجنوب غرب المملكة العربية السعودية أكثر المناطق العربية تعرُضاً للبرق والصواعق، حيثُ يتعرض الكيلومتر المربع الواحد من هذه المناطق إلى ما يقارب الـ50 صاعقة كهربائية نتيجةً لتأثير سحب ممطرة.

في المرتبة الثانية تأتي سواحل بلاد الشام والمغرب العربي ومرتفعات الأطلس ومرتفعات الحجر ما بين عُمان و الإمارات، حيث يتلقى المتر المربع من بعض هذه المناطق ما يقارب 10-20 صاعقة.

أقل المناطق العربية تعرُضاً للعواصف الرعدية هي المناطق الصحراوية ما بين مصر وليبيا وشمال غرب السودان، حيثُ لا تتساقط الأمطار في هذه المناطق إلا بشكل نادر جدّاً.