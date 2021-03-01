السعودية.. القبض على شخصين ارتكبا حادثة سطو مسلح في متجر للاتصالات

ألقت أجهزة الأمن السعودية، اليوم الإثنين، القبض على شخصين ارتكبا حادثة سطوٍ تحت التهديد بالسلاح على متجرٍ للاتصالات والأجهزة الإلكترونية وسرقة 50 هاتفا نقالا.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا حادثة سطو تحت التهديد بالسلاح (مسدس) على متجر للاتصالات والأجهزة الإلكترونية بأحد أحياء مدينة الرياض، وسرقة (50) هاتفا نقالا، تم استردادها.

شرطة منطقة الرياض: القبض على شخصين ارتكبا حادثة سطوٍ تحت التهديد بالسلاح على متجرٍ للاتصالات والأجهزة الإلكترونية وسرقة 50 هاتفاً نقالاً، تم استردادها pic.twitter.com/VudOFXQ9DN — الأمن العام (@security_gov) March 1, 2021

وأوضح المتحدث باسم شرطة الرياض، أنه جرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.