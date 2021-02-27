إطلاق نار كثيف في جنازة رجل أعمال عراقي يثير غضبا شعبيا واسعا (فيديو)

أثارت طريقة تشييع رجل الأعمال العراقي يعقوب طارش في محافظة البصرة غضبا شعبيا واسعا بسبب إطلاق النار الكثيف باستخدام الأسلحة المتوسطة.

وتوفي طارش في دبي في الإمارات العربية المتحدة قبل يومين، بسبب فيروس كورونا، ووصل جثمانه إلى محافظة البصرة، جنوب العراق، حيث شيعه العشرات من أقربائه إلى مثواه الأخير.

توفى بسبب #كورونا.. إطلاق نار كثيف في جنازة رجل الأعمال العراقي يعقوب طارش بـ #البصرة يثير غضبا شعبيا واسعا للمزيد: https://t.co/FysA70iwZq pic.twitter.com/zDLNfJMzFt — إرم نيوز (@EremNews) February 27, 2021

وعلى رغم الاستخدام المعتاد للعراقيين للرصاص الحي في تشييع الجنائز، إلا أنها غالبا تقتصر على استخدام الأسلحة الشخصية، ورمي عدد ”مقبول“ من الإطلاقات في الهواء.

لكن الحال اختلف في جنازة طارش، حيث أظهر مقطع مصور عددا من المسلحين، وهم يعتلون سطح أحد المنازل، ويطلقون النار باستخدام سلاح (BKC)، بكثافة، فوق الجنازة، التي دخلت إلى المنزل.

وأثار المقطع غضبا شعبيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن دور الشرطة في منع تلك المظاهر.

وعلق الصحفي رياض الحمداني على الحادثة عبر حسابه على موقع ”التويتر“، بالقول: ”البصرة أثناء تشييع رجل الأعمال يعقوب طارش بعد وفاته، زين الحكومة وين؟، قيادة شرطة البصرة وين؟، القانون وين؟، الرجال مات الله يرحمه الناس تدخل انذار ورعب ليش؟“.

#البصرة اثناء تشييع رجل الأعمال يعقوب طارش بعد وفاته…

زين الحكومة وين؟

قيادة شرطة البصرة وين؟

القانون وين؟

الرجال مات الله يرحمه الناس تدخل انذار ورعب ليش؟ pic.twitter.com/rZU4gLFuMd — Riyadh Alhamadani (@readh_alhamdany) February 27, 2021

وتتسبب تلك الممارسات بمقتل وإصابة العشرات من المواطنين سنويا، دون وجود إحصائية رسمية لأعداد الضحايا، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 حتى الآن من نزع سلاح العشائر، وتعجز عن تنفيذ أوامر قانونية بالقبض على أفراد العشائر.

وقال الصحفي، حسين دلي ”صدق أو لا تصدق هكذا تم تشييع رجل الأعمال العراقي يعقوب طارش في البصرة قضاء الهارثة أبي صخير، بعد وفاته في الإمارات بسبب كورونا“.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، ”طبعا هذه يمكن إضافتها للاقتتال العشائري المنفلت أمنيا المعروف في المحافظة“.