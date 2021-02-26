حادث مروري يودي بحياة شقيقين إماراتيين في رأس الخيمة

لقي شقيقان إماراتيان (27 عاما و17 عاما) مصرعهما في إمارة رأس الخيمة؛ إثر حادث انحراف وتدهور مركبتهما، أمس الخميس، على الطريق الدائري ”الإمارات العابر“ باتجاه شمل.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، قال مدير إدارة المرور والدوريات في رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إن ”بلاغا ورد إلى الشرطة في الخامسة من عصر يوم الخميس، بوقوع حادث انحراف وتدهور مركبة على شارع الإمارات، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر إصابة بليغة“.

وأضاف أن ”الحادث وقع نتيجة فقدان السائق، الذي كان يرافقه شقيقه، السيطرة على عجلة القيادة؛ ما تسبب بانحراف المركبة وتدهورها عدة مرات.

وأكد العميد النقبي أنه ”تم نقل جثمان الشاب وشقيقه المصاب إلى المستشفى، إلا أن الأخير توفي لاحقا متأثرا بإصابته البليغة“.

ونعى عدد من رواد موقع التواصل ”تويتر“ الشقيقين، وهما عبدالله محمد شامس الدبدوب الحبسي وأحمد محمد شامس الدبدوب الحبسي.

عبدالله محمد شامس الدبدوب الحبسي

أحمد محمد شامس الدبدوب الحبسي في ذمة الله إثر حادث أليم

إنا لله وإنا اليه راجعون — بدر سعيد خماس 🇦🇪 (@BKhammas) February 25, 2021