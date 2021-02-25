مقتل 3 أطفال في مصر إثر انقلاب عربة "كارو"

لقي 3 أطفال مصريين مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث انقلاب عربة ”كارو“ بمصرف في ديرب نجم في محافظة الشرقية بدلتا البلاد.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، إشارة من مستشفى ديرب نجم في الشرقية، تفيد بوصول منة مهدي محمد (14 سنة) ورؤى رضا شعبان (5 سنوات) ورضا الشحات شعبان صلاح (5 سنوات)، المقيمين في قرية الميسة، متوفيين إثر حادث طريق.

وباشر رجال الأمن التحريات على الفور، وتبين أنه أثناء استقلال الأطفال عربة ”كارو“ انحرفت عجلتها وانقلبت بالمصرف، حيث لقي الأطفال مصرعهم غرقًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتمت الإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

و“الكارو“ هي عربة بعجلتين أو أربع عجلات، تصنع من الخشب ويجرها حمار أو حصان، ويمكن أن تستخدم للتنقل أو لبيع البضائع.