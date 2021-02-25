الكويت.. طبيب يتعرض لاعتداء عنيف بعد منعه شخصا من زيارة قريبته المصابة بكورونا

أصيب طبيب يعمل في مستشفى الرازي بمحافظة الكويت العاصمة، بكسر في يده اليمنى بعد الاعتداء عليه من قبل أحد أقارب مريضة مصابة بفيروس ”كورونا“ وموجودة في غرفة العناية المركزة.

وأقدم المعتدي على ضرب الطبيب بعد أن منعه من زيارة قريبته خشيةً من انتشار الفيروس، وتم تسجيل قضية في المركز الأمني عقب الإصابة التي تعرَض لها الطبيب، بحسب ما ذكرته صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

#السلام| الاعتداء على طبيب بـ #مستشفى_الرازي لمنعه شخصاً من زيارة قريبته المصابة بـ #كورونا – قام الجاني بضرب الطبيب ”طراق“ وكسر يده اليمنى pic.twitter.com/rHFvH4XGtk — السلام نيوز 🇰🇼 (@AlSlamNews) February 24, 2021

وتتكرر حوادث الاعتداء على الأطباء والطبيبات في مختلف المستشفيات الكويتية بين الحين والآخر، الأمر الذي يستنكره الأطباء والعاملون في القطاع الطبي على الدوام، مطالبين بضرورة تقدير واحترام الجهود التي يبذلها الأطباء خصوصاً في ظل الأوضاع الصحية الراهنة.

وتشهد الكويت ارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وسط مخاوف من انتشار لسلالة كورونا المتحورة.

وسجلت الكويت نحو 186 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، تُوفي منهم أكثر من ألف شخص، وشُفي منهم نحو 174 ألفا، فيما لا يزال البقية خاضعين للعلاج في المستشفيات.

وأصدرت الحكومة الكويتية، الإثنين الماضي، سلسلة قرارات وإجراءات جديدة في إطار مواجهة تفشي وباء كورونا، دخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

وشملت القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الكويتي عقب جلسة ناقش خلالها تطورات الحالة الوبائية في البلاد، إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، حتى 20 مارس/ آذار المقبل، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة.

كما تقرر أيضا منع ارتياد صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق على أن يكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.