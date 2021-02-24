قطار يدهس 3 مصريين ويحولهم إلى أشلاء (صور)‎

لقي 3 مصريين مصرعهم، تحت عجلات قطار اليوم الأربعاء، وذلك أثناء محاولتهم عبور شريط السكك الحديدية إلى الجهة الأخرى.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، إخطاراً يُفيد بمصرع 3 أشخاص تحت عجلات قطار وذلك أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، في قرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية، وتم الدفع بثلاثة سيارات إسعاف لمكان الواقعة من أجل نقل الجثامين إلى المشرحة، بعد معاينة الشرطة.

وتبين من المعاينة مصرع 3 شبان في العشرين من عمرهم مجهولي الهوية وتحولهم إلى أشلاء، وقيام الأهالي بجمع أشلاء الضحايا وتغطيتهم لحين وصول سيارات الإسعاف.

وحُرر محضر بالواقعة بينما أخطرت النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.