إخلاء سبيل مالك المركب الغارق في بحيرة في الإسكندرية

أخلت النيابة العامة في مصر اليوم الأربعاء، سبيل مالك المركب الغارق في منطقة الملاحات ببحيرة مريوط في الإسكندرية، بضمان محل إقامته.

وأوضحت النيابة العامة المصرية، أن سبب إخلاء سبيل مالك المركب الغارق يعود لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وارتفع الثلاثاء، عدد ضحايا مركب الصيد الغارق في الإسكندرية، إلى 9 ضحايا، وفق محافظها اللواء محمد الشريف، الذي أشار إلى إصابة 5 وإنقاذ اثنين آخرين في الحادث.

وقال الشريف في بيان له، إنه مركب صيد صغير، كانت عليه أعداد كبيرة من المواطنين، لم يتم حصرهم حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم تجهيز 4 مستشفيات لاستقبال الضحايا.

وأوضح أن ”مركب الصيد يخرج ليلًا ببحيرة مريوط للرحلات، وهو عشوائي وليست له تراخيص“، مؤكدًا أنه حتى الآن، لم يتم حصر أعداد المفقودين، في حادث غرق مركب صيد صغير ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية.

وغرق مركب صيد وعلى متنه 13 شخصًا بينهم أطفال، في إحدى البحيرات بالقرب من منطقة الهوارية، بعد انقلابه أثناء عودته من جزيرة صغيرة للبدو في تلك المنطقة.

وقال محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن جميع من كانوا علي المركب من أسرة واحدة، واستقلوا المركب للتنزه داخل إحدى الجزر بالبحيرة.