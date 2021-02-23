50 قتيلا على الأقل خلال تمرد داخل 3 سجون في الإكوادور

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت شرطة الإكوادور أن 50 سجينًا على الأقل قُتلوا، اليوم الثلاثاء، خلال تمرد داخل 3 سجون في البلاد.

وأوضحت الشرطة في تغريدة:“حتى الآن ذكرت الشرطة الجنائية مقتل 50 شخصًا في صفوف السجناء“ خلال اضطرابات وقعت داخل 3 سجون في غاياكيل (جنوب غرب)، وكوينسا (جنوب)، ولاتاكونغا (جنوب).