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50 قتيلا على الأقل خلال تمرد داخل 3...
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50 قتيلا على الأقل خلال تمرد داخل 3 سجون في الإكوادور

أعلنت شرطة الإكوادور أن 50 سجينًا على الأقل قُتلوا، اليوم الثلاثاء، خلال تمرد داخل 3 سجون في البلاد. وأوضحت الشرطة في تغريدة:"حتى الآن ذكرت الشرطة الجنائية مقتل

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المصدر: أ ف ب

أعلنت شرطة الإكوادور أن 50 سجينًا على الأقل قُتلوا، اليوم الثلاثاء، خلال تمرد داخل 3 سجون في البلاد.

وأوضحت الشرطة في تغريدة:“حتى الآن ذكرت الشرطة الجنائية مقتل 50 شخصًا في صفوف السجناء“ خلال اضطرابات وقعت داخل 3 سجون في غاياكيل (جنوب غرب)، وكوينسا (جنوب)، ولاتاكونغا (جنوب).

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