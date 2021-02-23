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50 قتيلا على الأقل خلال تمرد داخل 3 سجون في الإكوادور
أعلنت شرطة الإكوادور أن 50 سجينًا على الأقل قُتلوا، اليوم الثلاثاء، خلال تمرد داخل 3 سجون في البلاد. وأوضحت الشرطة في تغريدة:"حتى الآن ذكرت الشرطة الجنائية مقتل
أعلنت شرطة الإكوادور أن 50 سجينًا على الأقل قُتلوا، اليوم الثلاثاء، خلال تمرد داخل 3 سجون في البلاد.
وأوضحت الشرطة في تغريدة:“حتى الآن ذكرت الشرطة الجنائية مقتل 50 شخصًا في صفوف السجناء“ خلال اضطرابات وقعت داخل 3 سجون في غاياكيل (جنوب غرب)، وكوينسا (جنوب)، ولاتاكونغا (جنوب).