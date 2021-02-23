مصر.. تفاصيل جديدة بشأن مركب الصيد الغارق وعدد الضحايا‎ (صور)

تمكنت قوات الأمن في مصر من إلقاء القبض على مالك مركب الصعيد الغارق في محافظة الإسكندرية، بعد غرق الكثير من الضحايا.

وحصل ”إرم نيوز“ على صور لضحايا المركب الغارق، حيث توجد بينهم أسرة كاملة، وأطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.

وأشارت النيابة المصرية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنها تلقت إخطارًا يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، في غضون الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، بغرق مركب في بحيرة ”مريوط“، ما أسفر عن وفاة وإصابة البعض ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وأنها أُبْلِغَتْ بانتشال جثامين 9 متوفين من مستقلي المركب والبالغ عددهم 20 راكبًا، ونجاة 6 ركاب، ولا تزال عمليات البحث جارية عن الـ5 الآخرين.

وذكرت أنه تم اللقاء بشهود للواقعة أثناء المعاينة، فاستدعتهم لسؤالهم في التحقيقات، مشيرة إلى أن تحريات إدارة البحث الجنائي، كشفت أن قائد المركبة هو مالكها، وأنه فرَّ هاربًا إثر وقوع الحادث.

وكشف أحد شهود العيان السبب الرئيس لغرق المركب، لافتًا إلى أن رضيعة عمرها 6 أشهر كانت تبكي بشدة، مما دفع والدتها للتحرك بها بهدف تهدئتها والوقوف على طرف المركب، لكنهما سقطتا بالماء.

وأضاف أن قائد المركب حاول الرجوع للخلف لإنقاذهما إلا أن المركب غرق نتيجة الدوران المفاجئ.