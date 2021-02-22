مصر.. حادث مروري يودي بحياة رجل الأعمال ياسين عجلان

لقي رجل الأعمال المصري ياسين عجلان مصرعه، وأصيبت زوجته وسائقه الخاص بجروح، في حادث انقلاب سيارته بالطريق الصحراوي في محافظة البحيرة.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي أمام جسر بني سلامة باتجاه الإسكندرية، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وبالفحص تبين انقلاب السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع رجل الأعمال ياسين عبدالفتاح عجلان (68 سنة)، وإصابة زوجته أميرة حازم الشريف (58 سنة)، وإصابة سائقه الخاص مصطفى عبدالحميد نصر (28 سنة)، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن ياسين عبدالفتاح عجلان هو أحد أبرز رجال الأعمال، وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة الأصيل، وعضوا سابقا في مجلس الشعب المصري.