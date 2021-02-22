مصر.. شرطي يقتل زميليه بالرصاص في بني سويف

أطلق شرطي مصري، الرصاص على اثنين من زملائه في العمل، ليلقيا مصرعهما على الفور في وحدة مرورية بمحافظة بني سويف في صعيد البلاد.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بقيام أمين الشرطة“ع م“ بإطلاق النار من سلاحه الميري على اثنين من زملائه ”س.س.س“ (38 عامًا)، و“ح.م.د“ (44 عامًا)، ما أسفر عن مصرعهما.

وانتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ واستطاعوا السيطرة على الموقف، وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وتبين من التحريات الأولية قيام المتهم بإطلاق النيران من سلاحه الميري على مسؤول البصمة بوحدة مرور العلالمة، واستقل دراجته الآلية متجهًا إلى إدارة مرور بني سويف، وأطلق النار بشكل عشوائي على مقر الإدارة، ما تسبب في مقتل أمين شرطة آخر.

وكشفت التحريات، إصابة المتهم بحالة هياج عصبي، وقيامه بإطلاق النار من سلاحه الميري على الضحيتين، حيث كان يهذي بكلمات غير مفهومة، مثيرا الذعر الشديد بين المواطنين.

وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واقتياده إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق بالحادثة.

وتعتبر هذه الحوادث نادرة في مصر، لكن الواقعة الأخيرة تعيد الأذهان إلى جريمة قتل وقعت في فبراير 2016، عندما أطلق عريف شرطة، بقسم شرطة الزهور، النار من سلاحه على مجند ملحق من قوات الأمن بالقسم ذاته، أثناء وجوده في الاستراحة، بسبب وجود خلافات بينهما.

واتضح من التحريات الأولية، قيام عريف الشرطة بإطلاق النار على المجند، داخل الاستراحة؛ لخلاف بينهما، تطور إلى مشاجرة.