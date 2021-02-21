وفاة 3 أطفال في حريق منزل باللاذقية السورية (صورة)

وقالت وزارة الداخلية السورية، عبر حسابها في ”فيسبوك“، اليوم الأحد، إن الحريق اندلع في منزل عائد للمواطن فهمي حسو ”قيد الإكساء“ بمنطقة الشاليهات الجنوبية في الرمل الجنوبي، وأسفر عن وفاة ثلاثة أطفال كانوا نائمين ضمن المنزل، وهم: زليخة، وبشار، وصدام.

وأضاف أن دوريات شرطة قسم الرمل الجنوبي، وفوج إطفاء اللاذقية، حضرت إلى المكان على الفور، وقامت بإخماد الحريق.

وأوضحت الداخلية السورية، أنه وبالتحقيق المبدئي تبين أن سبب الحريق يعود إلى ترك السخانة موصولة بالتيار الكهربائي أثناء نوم الأطفال بالمنزل ووجود والدتهم خارجه.

وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودورية من قسم الأدلة بفرع الأمن الجنائي باللاذقية لموقع الحادث، ومازالت التحقيقات مستمرة.