شرطة الشرقية تقبض على شاب اعتدى على فتاة في أحد شوارع حفر الباطن (فيديو)

ألقت شرطة الشرقية في المملكة العربية السعودية، القبض على مواطن عشريني اعتدى على فتاة في أحد شوارع حفر الباطن، وذلك بعد تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق اعتداء شاب بالضرب على فتاة وسط شارع عام في حفر الباطن.

وأظهر الفيديو، ثلاثة شبان يسيرون في شارع عام في حفر الباطن، وفجأة يعتدي أحدهم على فتاة ويدفعها نحو سيارة متوقفة.

ودشن رواد موقع تويتر، هاشتاق بعنوان #اعتدا_شاب_على_فتاه_بالحفر، تداولوا خلاله الفيديو مستنكرين ما قام به الشبان.

وأمر النائب العام السعودي سعود المعجب، بالقبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو، وإحالته إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة؛ للتحقيق معه واستدعاء أطراف القضية؛ لضبط إفاداتهم وشهاداتهم، بحسب مصدر مسؤول في النيابة العامة.

وصرح المصدر، أن ”النيابة لن تألو جهدا في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام، والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم، وستطبّق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم“.

#اعتدا_شاب_علي_فتاه_بالحفر بعد رصد الفيديو المتداول.. النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى على فتاة بـ #حفر_الباطن. pic.twitter.com/vi7N5T4Y03 — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) February 21, 2021

ويأتي هذا الحادث بعد يوم على ضبط الشرطة السعودية، شخصا تحرش بأربع نساء واعتدى على إحداهن، في واقعة كانت قد أثارت الجدل حول إقدام العسكري على ضرب المتحرش في موقع الحادث بالمدينة المنورة.

ونقلت صحيفة ”سبق“ السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، قوله: إن رجال الأمن تعاملوا مع بلاغ يفيد بتعرض 4 نساء للتحرش من قبل شخص في أحد الأماكن العامة، مساء الجمعة.

وأوضح العقيد القحطاني، أن الشخص قام بالاعتداء على إحدى النساء حال مباشرة رجال الأمن للحالة، حيث بادر الشخص بالاعتداء على إحداهن ومقاومة رجال الأمن؛ ما اقتضى التعامل معه بما يستدعيه الموقف، وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية الأولية في حق جميع أطراف الحادثة؛ تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وأثار تعامل رجال الأمن مع المتحرش ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.