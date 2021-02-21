حقيقة اشتعال النار بطائرة تركية في أجواء الشارقة (فيديو)

كشفت هيئة الطيران المدني في مدينة الشارقة بدولة الإمارات، اليوم الأحد، حقيقة ما تم تداوله من خروج دخان من أحد محركات طائرة تركية، استخدمت أجواء المدينة.

وأوضحت الهيئة، أن الطائرة هي طائرة شحن تركية تعرضت لعطل بسيط، بعد إقلاعها بدقيقتين.

دائرة الطيران المدني بالشارقة تؤكد أن ما تداوله حول خروج دخان من أحد محركات طائرة في أجواء الشارقة يعود لطائرة شحن تركية تعرضت لعطل بسيط بعد إقلاعها بدقيقتين وتم إصلاحه من قبل قائد الطائرة خلال طريقها لتواصل وجهتها وتهبط في إسطنبول بسلام دون أية أضرار.. pic.twitter.com/BeNg0GG4Vf — خَآلدّ آلبْرِيطَآنيّ (@khaliduk32) February 21, 2021

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في تغريدة عبر ”تويتر“، إن الموضوع عطل بسيط تم إصلاحه خلال إقلاع الطائرة من قبل قائدها.

وجاء في التغريدة: ”دائرة الطيران المدني بالشارقة، تؤكد أن ما تم تداوله بخروج دخان من أحد محركات طائرة تركية، تستخدم أجواء الشارقة، يعود لعطل بسيط فيها، تم إصلاحه خلال إقلاعها من قبل قائد الطائرة“.

دائرة الطيران المدني بالشارقة تؤكد أن ما تم تداوله بخروج دخان من أحد محركات طائرة تركية تستخدم أجواء #الشارقة يعود لعطل بسيط بها تم إصلاحه خلال إقلاعها من قبل قائد الطائرة لتواصل طريقها وتهبط في إسطنبول بسلام

وندعو الجمهور إلى عدم تداول الشائعات و اخذ المعلومة من المصادر الرسمية pic.twitter.com/KMobdRQ7pt — sharjahmedia (@sharjahmedia) February 21, 2021

وأضاف البيان: أن ”الطائرة واصلت طريقها وهبطت في إسطنبول بسلام، داعيًا الجمهور إلى عدم تداول الشائعات، و أخذ المعلومة من المصادر الرسمية“.