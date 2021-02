بعد احتراق محركها في مشهد مروع.. سقوط أجزاء من طائرة أمريكية بكولورادو (فيديو)

نجت طائرة أمريكية من طراز بوينغ 777 كانت تقل 231 راكباً وطاقمها (10 أشخاص) من كارثة محققة، حين اشتعل محركها وسقطت أجزاء من الطائرة فوق منطقة سكنية قريبة من مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

وبحسب موقع ”بي بي سي“، تمكنت قيادة الطائرة من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع، دون وقوع إصابات، على الرغم من اشتعال محرك الجناح الأيمن بعد الإقلاع.

Flight 328 United engine on fire. I would not want to be on that plane pic.twitter.com/bglyhoKHc7

— News & Videos (@JD_warner1) February 20, 2021