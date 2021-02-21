بعد احتراق محركها في مشهد مروع.. سقوط أجزاء من طائرة أمريكية بكولورادو (فيديو)

نجت طائرة أمريكية من طراز بوينغ 777 كانت تقل 231 راكباً وطاقمها (10 أشخاص) من كارثة محققة، حين اشتعل محركها وسقطت أجزاء من الطائرة فوق منطقة سكنية قريبة من مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

وبحسب موقع ”بي بي سي“، تمكنت قيادة الطائرة من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع، دون وقوع إصابات، على الرغم من اشتعال محرك الجناح الأيمن بعد الإقلاع.

Flight 328 United engine on fire. I would not want to be on that plane pic.twitter.com/bglyhoKHc7 — News & Videos (@JD_warner1) February 20, 2021

ونشرت شرطة مقاطعة برومفيلد في كولورادو صوراً لما يبدو أنه واجهة إطار محرك في حديقة أمامية لأحد المنازل.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة متجهة إلى هونولولو في ولاية هاواي الأمريكية.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن طائرة الرحلة 328 واجهت فشلاً في محرك جناحها الأيمن.

وحثّت شرطة برومفيلد سكان المنطقة التي سقط فيها الحطام على عدم المساس به.. وينتظر أن تجري إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل، تحقيقاً في الحادث.

وبينت صور نُشرت عبر الإنترنت دخاناً ينبعث من المحرك، وفي مقطع فيديو يبدو أنه التقط من داخل الطائرة، ظهر المحرك وقد اشتعلت فيه النار وسقط عنه إطاره الخارجي.

وتزامن هذا الحادث في أمريكا، مع واقعة مشابهة في هولندا، إذ سقطت أجزاء من طائرة بوينغ أمس السبت ما أدى لإصابة شخصين بجروح.

وقالت الشرطة في مدينة ماستريخت إن الطائرة تعرضت لاندلاع حريق في أحد محركاتها الأربعة بعد وقت قصير من انطلاقها.

وأضافت الشرطة أن بعض القطع المعدنية سقطت على الأرض في ميرسن شمالي ماستريخت.

ولحقت أضرار بعدد من السيارات والمنازل في المدينة.

وذكرت الشرطة أن امرأة مسنة أصيبت في رأسها وتعين علاجها بالمستشفى. وأصيب طفل بجروح طفيفة أثناء محاولته التقاط الحطام من الأرض. وتتولى السلطات المختصة التحقيق في الحادث.

هبطت الطائرة في وقت لاحق في مدينة لييج البلجيكية، وكانت في الأصل متجهة من مطار ماستريخت آخن إلى مطار نيويورك.