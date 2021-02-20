الكويت.. وفاة طفلين وإدخال 4 أشخاص إلى العناية المركزة بسبب حريق منزلي

توفي طفلان وأدخل ثلاثة آخرون وأمهم إلى العناية المركزة إثر حريق في منزل في منطقة أم الهيمان في الكويت.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بجهاز الإطفاء العام، بحسب صحيفة ”الجريدة“ الكويتية اليوم السبت، أن فرق إطفاء أم الهيمان وميناء عبدالله تمكن من إنقاذ 6 أشخاص كانوا محتجزين في منزل في منطقة أم الهيمان بعد اندلاع حريق فيه، غير أن طفلين توفيا متأثرين باصابتهما.
وأثارت الحادثة تعاطفا في الكويت واهتمت المواقع الإخبارية المحلية بإبراز الخبر وصور الحريق، في انتظار استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات المأساة وأسباب اندلاع النيران.
أوبس | وفاة طفلين وإدخال أشقائهم الثلاثة ووالدتهم العناية المركزة جراء حريق منزل في «أم الهيمان»#الحظر_الكلي #الحظر_الجزئي #رغد_صدام_حسين #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه116#الكويت pic.twitter.com/cow2ma5npw
— Oops! (@oopsnewskw) February 20, 2021
حادثة أليمة | وفاة طفلين وإدخال أشقائهم الثلاثة ووالدتهم العناية المركزة جراء حريق منزل في «أم الهيمان»#الكويت #حريق_أم_الهيمان #حرائق_الكويت #قوة_الإطفاء_العام #علي_صباح_السالم pic.twitter.com/QM5RPuXR5D
— جرائم ومحاكم (@cckwt) February 20, 2021