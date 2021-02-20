غزة.. العثور على جثة مصري قذفتها أمواج البحر

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم السبت.

وزارة الداخلية بغزة: العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم السبت، وتُشير أوراق ثبوتية عُثر عليها بحوزة الجثة إلى أن صاحبها مصري الجنسية. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 20, 2021

وأضافت في تغريدة نشرها المركز الفلسطيني للإعلام على حسابه في ”تويتر“ بأن أوراقا ثبوتية عُثر عليها بحوزة الجثة تشير إلى أن صاحبها مصري الجنسية.

ولم يصدر بعد تعليق من الجهات المصرية حول الحادث.