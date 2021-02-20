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غزة.. العثور على جثة مصري قذفتها أم...
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غزة.. العثور على جثة مصري قذفتها أمواج البحر

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم السبت. وزارة الداخلية بغزة: العثور على جثة قذفتها

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم السبت.

وأضافت في تغريدة نشرها المركز الفلسطيني للإعلام على حسابه في ”تويتر“ بأن أوراقا ثبوتية عُثر عليها بحوزة الجثة تشير إلى أن صاحبها مصري الجنسية.

ولم يصدر بعد تعليق من الجهات المصرية حول الحادث.

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