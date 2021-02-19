الجيش الأردني يعلن مقتل شخصين حاولا التسلل من سوريا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل شخصين حاولا التسلل من سوريا وتهريب مواد مخدرة‎، وإلقاء القبض على شخص ثالث.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه تم قتل شخصين وإلقاء القبض على شخص ثالث، أثناء محاولة مجموعة من الأشخاص التسلل وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، اليوم الجمعة، محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى أراضي المملكة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى مقتل شخصين وإلقاء القبض على شخص ثالث وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري.

وأوضح، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1262) كف حشيش و(100) حبة كبتاجون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.