الإكوادور.. مذيع يتعرض لسطو مسلح على الهواء (فيديو)

كشف فيديو صادم لحظة تعرض مذيع وطاقم التصوير لسطو مسلح على الهواء مباشرة في الإكوادور.

وكان ”دييغو أوردينولا“، مراسل شبكة ”دايريك تي في سبورت“، يتابع عمله خارج إستاد ”إيسيدرو روميرو مونومينتال“ في مدينة غواياكيول أمس الخميس، عندما تعرض وطاقم التصوير للسطو المسلح في وضح النهار.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة ”مترو“ البريطانية، يمكن رؤية لحظة هجوم أحد الأشخاص على دييغو وتهديده والطاقم بالمسدس، وهو يصرخ مطالبًا بإعطائه هواتفهم.

ولم يكترث الجاني للكاميرات ولم يستسلم قبل الحصول على هواتف الطاقم، ثم فر راكضًا، وتتبعه دييغو والطاقم، لكنه لاذ بالفرار على دراجة نارية برفقة آخرين.

ونشر دييغو الفيديو على تويتر وعلق: ”لا نتمكن حتى من العمل بهدوء، حدث ذلك في الساعة الواحدة ظهرًا اليوم خارج استاد مونومينتال، وقد تعهدت الشرطة الوطنية في الإكوادور بالعثور على المجرمين“.

وجذب الفيديو انتباه الكثيرين، وحظي بآلاف المشاركات منذ نشره، وذكر أحد المتابعين أنه تعرف على لوحة أرقام الدراجة.

وأضاف دييغو لاحقًا: ”أشكركم جميعًا على رسائل دعمكم وتضامنكم، فأنا أقدر ذلك كثيرًا.. دعونا نتحد للقضاء على الجريمة في الإكوادور“.

وحتى الآن، تستمر السلطات في التحقيقات وجهود البحث عن المجرمين.