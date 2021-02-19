"مشروب الشاليه" يقود فتاتين كويتيتين إلى المشفى

فتحت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت تحقيقا مكثفا للوصول إلى مصدر الكحول محلي الصنع، الذي تسبب في نقل فتاتين مواطنتين إلى العناية المركزة بعد احتسائه داخل شاليه.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن الكحول تسبب في إصابة إحداهما بعمى مؤقت، بينما خضعت الثانية لعملية إنعاش، وتم فتح مجرى هوائي في قصبتها.

وقال مصدر أمني إن ”بلاغا ورد من مستشفى خاص عن وصول فتاتين في حالة حرجة عقب احتسائهما مشروبات مسكرة بكمية كبيرة، وبعد تفحصهما تبين أن حالتهما لا تسمح بالعلاج في المستشفى“.

وأضاف أنه تم ”نقل المصابتين إلى مستشفى العدان، وإدخالهما العناية المركزة، وأجريت عملية إنعاش لإحداهما بعد توقف قلبها“.

وعند انتقال رجال الأمن شاهدوا فتاة بجوار غرفة العناية، وبالاستفسار منها عن علاقتهما بهما، ذكرت أنها صديقتهما وهي من أسعفتهما، مبينة أنهما تناولتا مشروبات محلية الصنع في أحد الشاليهات.

وبينت التقارير الطبية أن إحدى الفتاتين أصيبت بعمى مؤقت جار علاجه لكي لا يكون دائما، بينما خضعت الثانية لعملية إنعاش بعد توقف قلبها.

وأفرجت السلطات عن صديقتهما، بينما تم تسجيل ”قضية سكر“ بحق الفتاتين.