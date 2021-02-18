حريق في يخت مملوك لسيدة عربية قبالة سواحل ماليزيا (فيديو)

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفادت تقارير إخبارية بأن النيران شبت في يخت شراعي قيمته ملايين الدولارات مملوك لسيدة لبنانية ثرية، قبالة سواحل ماليزيا، اليوم الخميس، فيما تحركت فرق الإطفاء لإخماد الحريق.

وبحسب المصادر، ”كان اليخت الشراعي مملوكا لرجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي، قبل أن تشتريه السيدة اللبنانية (لم يتم الكشف عن اسمها) مقابل 36,5 مليون فرنك؛ ما يعادل 7,5 مليون يورو بالأسعار الحالية، بحسب تقارير إعلامية“.

وقال خفر السواحل إنهم أُبلغوا بالحريق على متن يخت فوشيا، الذي يبلغ طوله 75 مترا (246 قدما) بعد الساعة 8:00 صباحا (منتصف الليل ت غ) حينما كان قبالة منتجع جزيرة لانكاوي.

وقال محمد زواوي عبدالله المسؤول في خفر السواحل: إن 7 من أفراد الطاقم تم إنقاذهم دون إصابات، لكن رجال الإطفاء ما زالوا يكافحون لإخماد الحريق حتى المساء.

وبني اليخت ذو الصواري الأربع للبحار الفرنسي الشهير آلان كولاس في عام 1976، وكان مملوكًا لشركة تابي في ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم.