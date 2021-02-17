السلطات المصرية تكشف ملابسات حادثة الإعلامي عمرو أديب‎

أكدت نتائج التحريات التي أجرتها المباحث والجهات المعنية حول حادث التصادم الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب، ليلة أمس الثلاثاء، عدم وجود أي دوافع جنائية خلفه.

وذكرت التحريات، أن الحادث عبارة عن تصادم عادي ”قضاء وقدر“، لا يحمل أي دوافع جنائية، مشيرة إلى أن الإعلامي كان يسير بسيارته على محور دهشور، وأثناء تخطيه سيارة كانت تسير أمامه فوجئ بسيارة نقل محملة بأنابيب بوتاجاز تخرج من مطعم واحة خطاب، فاصطدم بها من الخلف.

وأوضحت التحريات، أن أديب أصيب بكدمات متفرقة ونقل إلى مستشفى دار الفؤاد وتلقى الإسعافات الأولية وأجريت له الفحوصات حتى تبين أنه ليس به أي إصابات بالغة أو نزيف داخلي، وبعدها غادر المستشفى على قدميه بصحة جيدة بناء على رأي الأطباء.

وفي السياق ذاته لم يوجه للسائق ومساعديه أي اتهامات بتعمد الحادث، كما أن عمرو أديب لم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وتم التصالح داخل المستشفى.

وكان أديب تعرّض لحادث سير خلال سيره بسيارته على طريق محور دهشور، وأصيب بكدمات متفرقة وتعرضت سيارته لتلفيات كبيرة، ونقل الإعلامي إلى مستشفى دار الفؤاد وأجريت له الفحوصات الطبية التي أثبتت أنه بحالة صحية جيدة.