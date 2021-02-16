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السعودية.. القبض على شخصين أطلقا صل...
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السعودية.. القبض على شخصين أطلقا صليات من الرصاص داخل حي سكني (فيديو)

ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يطلقان أعيرة نارية في الهواء، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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المصدر: فريق التحرير

ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يطلقان أعيرة نارية في الهواء، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم الثلاثاء، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر من خلاله تباهي شخصين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل فناء منزل في أحد الأحياء السكنية، وتوثيق ذلك ونشره دون اكتراث لسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة في شرطة المنطقة من تحديد هويتهما والقبض عليهما.

وأشار إلى أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

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السعودية.. القبض على شخصين أطلقا صل...
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الأردن.. وفاة أب وابنته في حريق منزلي

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المصدر: فريق التحرير

توفي أب وابنته، مساء يوم الإثنين، إثر اندلاع حريق منزلي حيثُ يقطنان بمحافظة جرش في الأردن.

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