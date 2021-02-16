نمر أسود هارب يرعب سكان مقاطعة باري الإيطالية

تنشغل السلطات الإيطالية المحلية في ”مقاطعة باري“ بالبحث عن نمر أسود رصدته الكاميرات يبحث عن أكل وبشكل يهدد حياة الناس.

وذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أن شهود عيان رصدوا منذ أسبوعين، ما وصفوه بأنه قط أسود كبير يطوف حول المقاطعة بالقرب من بلدة ”كاستيلانا غروت“.

ويوم السبت الماضي، أصدر دافيد كارلوتشي عمدة أكوافيفا ديلي فونتي أمرا طارئا مستعجلا يطلب فيه من السكان تجنب المناطق التي تم فيها رصد الحيوان بالحقول المحلية ومناطق الريف.

وكتب كارلوتشي على فيسبوك: ”وقعت على مرسوم حظرت بموجبه الأنشطة الرياضية والزراعية على الطرق الريفية في أراضينا، ورجال الشرطة يقومون بدوريات في الغابات“.

وأضاف: ”من أجل تجنب هذا النوع من القطط التي يعتبر سلوكها عدوانيا، يجب على أصحاب الحيوانات الأليفة الحفاظ عليها بأمان لحمايتها من أي هجمات“.

وأشار تقرير الغارديان إلى أن الأطباء البيطريين والخبراء الذين تم استدعاؤهم يوم أمس الإثنين، لتحليل مقاطع الفيديو والصور، أكدوا أن الحيوان نمر أسود، دون أن يعرف أحد من أين أتى، ووفقا للأطباء البيطريين يتحرك النمر بسرعة كبيرة في الوقت الحالي بحثا عن الطعام.

وكانت السلطات المحلية في منطقة ”سان سيفيرو“ رصدت في يناير 2020 نمرا أسود تبين لاحقا أنه أتى من منزل رجل عصابات في المنطقة نفسها.