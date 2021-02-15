وفاة خادمتين اختناقا بسبب مدفأة الفحم في الكويت

لقيت خادمتان آسيويتان، اليوم الإثنين، مصرعهما اختناقا؛ بسبب استخدام مدفأة الفحم داخل غرفة بمنزل كفيلهما في منطقة صباح الناصر بمحافظة الفروانية الكويتية.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن كفيل الخادمتين الذي أبلغ الجهات الأمنية عن وفاتهما، قوله، ”بأنه عثر على الخادمتين (فلبينية وسيلانية) مفارقتين للحياة داخل غرفتهما“.

وذكر ”أنه طرق الباب عليهما أكثر من مرة دون استجابة منهما؛ ما دفعه لفتح الباب واكتشاف وفاتهما“.

وبحسب الإفادة الأولية للأدلة الجنائية، فإن سبب الوفاة ”اختناق من الفحم في غرفة مغلقة“.

وأشار اللواء المتقاعد حمد السريع إلى الحادثة، مؤكدا ”أن الخادمتين من مواليد (1975- 1990)، وقد توفيتا في غرفة نومهما نتيجة الاختناق؛ بسبب مدفأة تقليدية تعمل بالفحم وتسمى الدوة“.

وفاة خادمتين أحداهما من الجنسيه السيلانيه م 1975 والاخر خادمة فلبينية م 1990 في غرفة نومهم في منزل كفيلهم بمنطقه صباح الناصر. الوفاة جاءت نتيجة اختناق بسبب دوة الفحم. تواجد بالموقع الشرطة والادله الجنائيه وجاري رفع جثتيهم من قبل الطب الشرعي. — حمد السريع (@bomshary871) February 15, 2021

وتعتبر (دوة الفحم) من وسائل التدفئة التقليدية في الكويت، والتي ما زال العديد من الكويتيين يستخدمونها في بيوتهم وخلال رحلاتهم البرية؛ للتدفئة وتحضير المشروبات الساخنة عليها.