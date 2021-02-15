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وفاة خادمتين اختناقا بسبب مدفأة الف...
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وفاة خادمتين اختناقا بسبب مدفأة الفحم في الكويت

لقيت خادمتان آسيويتان، اليوم الإثنين، مصرعهما اختناقا؛ بسبب استخدام مدفأة الفحم داخل غرفة بمنزل كفيلهما في منطقة صباح الناصر بمحافظة الفروانية الكويتية. ونقلت

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

لقيت خادمتان آسيويتان، اليوم الإثنين، مصرعهما اختناقا؛ بسبب استخدام مدفأة الفحم داخل غرفة بمنزل كفيلهما في منطقة صباح الناصر بمحافظة الفروانية الكويتية.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن كفيل الخادمتين الذي أبلغ الجهات الأمنية عن وفاتهما، قوله، ”بأنه عثر على الخادمتين (فلبينية وسيلانية) مفارقتين للحياة داخل غرفتهما“.

وذكر ”أنه طرق الباب عليهما أكثر من مرة دون استجابة منهما؛ ما دفعه لفتح الباب واكتشاف وفاتهما“.

وبحسب الإفادة الأولية للأدلة الجنائية، فإن سبب الوفاة ”اختناق من الفحم في غرفة مغلقة“.

وأشار اللواء المتقاعد حمد السريع إلى الحادثة، مؤكدا ”أن الخادمتين من مواليد (1975- 1990)، وقد توفيتا في غرفة نومهما نتيجة الاختناق؛ بسبب مدفأة تقليدية تعمل بالفحم وتسمى الدوة“.

وتعتبر (دوة الفحم) من وسائل التدفئة التقليدية في الكويت، والتي ما زال العديد من الكويتيين يستخدمونها في بيوتهم وخلال رحلاتهم البرية؛ للتدفئة وتحضير المشروبات الساخنة عليها.

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وفاة خادمتين اختناقا بسبب مدفأة الف...
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مقتل مسؤول صحي بسقوط مصعد "جديد" في مستشفى عراقي

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المصدر: بغداد- إرم نيوز

لقى مسؤول في صحة محافظة نينوى مصرعه، شمال العراق، اليوم الأحد، إثر سقوط المصعد الكهربائي لمستشفى الموصل العام به، وذلك خلال تجريبه للمرة الأولى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية، قولها إن ”معاون مدير مستشفى الموصل العام توفي اليوم جرّاء سقوط مصعد المستشفى الكهربائي به، فضلا عن إصابة طبيب آخر بجروح بالغة“.

وأضافت المصادر، أن ”الطبيب الآخر تعرض إلى كسور في أماكن متفرقة من جسمه، إذ كان برفقة معاون مدير المستشفى خلال خوضهما التجربة الأولى لعمل المصعد“.

وأشارت إلى أن عددا من الكوادر الفنية كانوا في المصعد، لإجراء التجربة، لتشغيله بعد نصبه حديثا“.

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