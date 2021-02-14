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حريق كبير يلتهم مخازن أدوية بمستشفى...
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حريق كبير يلتهم مخازن أدوية بمستشفى حكومي في ليبيا (صور)

شبَّ حريق كبير، مساء الأحد، في مخازن أدوية تابعة لمستشفى الوحدة الحكومي بالساحل الشرقي لمدينة درنة شرق ليبيا. وقال معتز الطرابلسي الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة

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المصدر: طرابس - إرم نيوز

شبَّ حريق كبير، مساء الأحد، في مخازن أدوية تابعة لمستشفى الوحدة الحكومي بالساحل الشرقي لمدينة درنة شرق ليبيا.

وقال معتز الطرابلسي الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، إن الحريق التهم مخازن الأدوية التابعة لمستشفى الوحدة بالكامل.

وأضاف الطرابلسي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن“سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق دون جدوى“.

وأشار إلى“أن ما زاد الطين بلة هو وجود براميل كثيرة من معقمات (مواد كحولية) كورونا داخل المخازن“.

وبشأن أسباب الحريق، قال الطرابلسي إنها ”غير معلومة حتى الآن“، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل ”أضرار بشرية حتى اللحظة“.

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حريق كبير يلتهم مخازن أدوية بمستشفى...
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حريق ضخم بناقلة غاز على الحدود بين إيران وأفغانستان (فيديو)

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المصدر: طهران - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق غامض وواسع النطاق في منطقة جمركية على الحدود بين إيران وأفغانستان.

وبحسب ما ذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني نقلا عن مصادر محلية في منطقة ”إسلام قلعة“ الجمركية، فقد وصف الحريق بـ“الواسع النطاق والشديد“، مضيفة أن ”الحريق ما زال مستمرا ولم تعرف أسبابه بعد“.

من جهته، قال حاكم محافظة هرات الأفغانية ”وحيد قتالي“ لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن الحريق واسع النطاق، ولا يزال مستمراً وإنه طُلب من إيران المساعدة في احتوائه“.

وقالت الوكالة الإيرانية إن ”العشرات من ناقلات الغاز والنفط انفجرت عقب اندلاع حريق في جمارك إسلام قلعة الحدودية بين إيران وأفغانستان“.

وتعد ”إسلام قلعة“ منفذا للمسافرين وكذلك للتجارة بين إيران وأفغانستان، ويشتهر هذا المنفذ بجمرکها العملاق، كما إنه ممر لهروب مئات اللاجئين الأفغان من وإلی إیران.

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