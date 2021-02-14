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القبض على عسكري كويتي متهم بإدارة ح...
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القبض على عسكري كويتي متهم بإدارة حسابات وهمية تنشر أخبارا "ملفقة"

ضبط رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، عسكريا يعمل في وزارة الداخلية بتهمة إدارة حساب وهمي على موقع "تويتر" والتنسيق مع حسابات وهمية لبث أخبار

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

ضبط رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، عسكريا يعمل في وزارة الداخلية بتهمة إدارة حساب وهمي على موقع ”تويتر“ والتنسيق مع حسابات وهمية لبث أخبار سياسية، وجارٍ إحالته إلى النيابة العامة.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر أمني قوله ”إن صاحب الحساب بدأ حسابه عاديًا ثم تحوّل إلى حساب سياسي، وبعد المراقبة تبين أنه عسكري يعمل في قطاع المباحث، وهو على علاقة مع مسؤول أمني“.

وأكد المصدر“أن المتهم اعترف أثناء التحقيق معه أن الحساب يخصه، وأنه ينسق مع حسابات وهمية داخل وخارج الكويت، كما اعترف على حسابات أخرى يديرها، ويتواصل المسؤولون عنها معه“.

ووفقًا لحسابات إخبارية محلية“فإن المتهم صاحب الحساب اعتاد على التشكيك في ذمم وزراء وقياديين وشخصيات عامة“.

ولم تورد وسائل الإعلام أي تفاصيل بشأن الحساب، فيما ذكر الناشط الحقوقي والإعلامي عبد العزيز اليحيى“أن الحساب الوهمي يُدعى (مخطور) وهو مواطن وموظف حكومي رُفعت ضده عدة قضايا من جهات حكومية وشخصيات“.

واكتفى الإعلامي بهذا القدر من المعلومات، إلا أنه وبالبحث عن صاحب حساب ”مخطور“، الذي كان من بين الحسابات النشطة على ”تويتر“ تبين أنه غير موجود.

وفي شهر نيسان/إبريل من العام  الماضي، هاجمت الإعلامية المعروفة فجر السعيد صاحب حساب ”مخطور“ متهمةً إياه بشتمها، كما زعمت ”أنه محسوب على الشيخ عذبي فهد الأحمد الصباح“، مثيرةً بذلك سجالًا وانتقادات من نشطاء اتهموها بـ“الإساءة إلى الشيخ فهد والملقب بشهيد دسمان لاستشهاده أمام قصر دسمان أثناء الغزو العراقي للكويت في تسعينيات القرن الماضي“.

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القبض على عسكري كويتي متهم بإدارة ح...
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أبوظبي.. حبس شابين لمخالفتهما تدابير كورونا وتعريض صحة الآخرين للخطر

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المصدر: فريق التحرير

أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، اليوم السبت، قرارا بحبس شابين على ذمة التحقيق بتهم تعريض صحة الآخرين للخطر ومخالفة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها رصدت مقطع فيديو يظهر فيه أحد المتهمين وهو يتجول في مكان عام ويبرز نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا على هاتفه المتحرك، بينما قام المتهم الثاني بتصويره ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة في بيان صحفي، حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، ”إن الجهات المختصة قامت بتحديد هوية المتهمين وأصدرت أمراً بإلقاء القبض عليهما وفقا للإجراءات المقررة قانونيا“.

وأصدرت النيابة قرارا بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.

وينص القانون الإماراتي في أبو ظبي وفقا للمادة 33 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة 33 من هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي على عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.

وتكون العقوبة بالحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها القانون.

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