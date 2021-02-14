القبض على عسكري كويتي متهم بإدارة حسابات وهمية تنشر أخبارا "ملفقة"

ضبط رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، عسكريا يعمل في وزارة الداخلية بتهمة إدارة حساب وهمي على موقع ”تويتر“ والتنسيق مع حسابات وهمية لبث أخبار سياسية، وجارٍ إحالته إلى النيابة العامة.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر أمني قوله ”إن صاحب الحساب بدأ حسابه عاديًا ثم تحوّل إلى حساب سياسي، وبعد المراقبة تبين أنه عسكري يعمل في قطاع المباحث، وهو على علاقة مع مسؤول أمني“.

عاجل| عسكري مباحث يدير حساباً وهمياً وعلى علاقة بمسؤول أمني

https://t.co/2jvJ6aLfZK — الراي (@AlraiMediaGroup) February 14, 2021

وأكد المصدر“أن المتهم اعترف أثناء التحقيق معه أن الحساب يخصه، وأنه ينسق مع حسابات وهمية داخل وخارج الكويت، كما اعترف على حسابات أخرى يديرها، ويتواصل المسؤولون عنها معه“.

ووفقًا لحسابات إخبارية محلية“فإن المتهم صاحب الحساب اعتاد على التشكيك في ذمم وزراء وقياديين وشخصيات عامة“.

الجرائم الإلكترونية تضبط مواطن موظف حكومي صاحب حساب وهمي مثير للجدل أقر بإدارة عدة حسابات وهمية اعتاد عبرها بالتشكيك في ذمم وزراء وقياديين وشخصيات عامة pic.twitter.com/Z2pXsvxPUg — خبر عاجل (@Breakingkw) February 14, 2021

ولم تورد وسائل الإعلام أي تفاصيل بشأن الحساب، فيما ذكر الناشط الحقوقي والإعلامي عبد العزيز اليحيى“أن الحساب الوهمي يُدعى (مخطور) وهو مواطن وموظف حكومي رُفعت ضده عدة قضايا من جهات حكومية وشخصيات“.

وزارة الداخلية ممثلة بادارة الجرائم الإلكترونية تضبط صاحب حساب وهمي "مخطور" حيث أقر بإدارة عدة حسابات وهمية وهو مواطن وموظف حكومي. حيث ضده عدة قضايا مرفوعه ضده من جهات حكومية وشخصيات. — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) February 14, 2021

واكتفى الإعلامي بهذا القدر من المعلومات، إلا أنه وبالبحث عن صاحب حساب ”مخطور“، الذي كان من بين الحسابات النشطة على ”تويتر“ تبين أنه غير موجود.

وفي شهر نيسان/إبريل من العام الماضي، هاجمت الإعلامية المعروفة فجر السعيد صاحب حساب ”مخطور“ متهمةً إياه بشتمها، كما زعمت ”أنه محسوب على الشيخ عذبي فهد الأحمد الصباح“، مثيرةً بذلك سجالًا وانتقادات من نشطاء اتهموها بـ“الإساءة إلى الشيخ فهد والملقب بشهيد دسمان لاستشهاده أمام قصر دسمان أثناء الغزو العراقي للكويت في تسعينيات القرن الماضي“.