مقتل مسؤول صحي بسقوط مصعد "جديد" في مستشفى عراقي

لقى مسؤول في صحة محافظة نينوى مصرعه، شمال العراق، اليوم الأحد، إثر سقوط المصعد الكهربائي لمستشفى الموصل العام به، وذلك خلال تجريبه للمرة الأولى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية، قولها إن ”معاون مدير مستشفى الموصل العام توفي اليوم جرّاء سقوط مصعد المستشفى الكهربائي به، فضلا عن إصابة طبيب آخر بجروح بالغة“.

وأضافت المصادر، أن ”الطبيب الآخر تعرض إلى كسور في أماكن متفرقة من جسمه، إذ كان برفقة معاون مدير المستشفى خلال خوضهما التجربة الأولى لعمل المصعد“.

وأشارت إلى أن عددا من الكوادر الفنية كانوا في المصعد، لإجراء التجربة، لتشغيله بعد نصبه حديثا“.