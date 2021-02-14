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مقتل مسؤول صحي بسقوط مصعد "جديد" في...
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مقتل مسؤول صحي بسقوط مصعد "جديد" في مستشفى عراقي

لقى مسؤول في صحة محافظة نينوى مصرعه، شمال العراق، اليوم الأحد، إثر سقوط المصعد الكهربائي لمستشفى الموصل العام به، وذلك خلال تجريبه للمرة الأولى. ونقلت وسائل

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المصدر: بغداد- إرم نيوز

لقى مسؤول في صحة محافظة نينوى مصرعه، شمال العراق، اليوم الأحد، إثر سقوط المصعد الكهربائي لمستشفى الموصل العام به، وذلك خلال تجريبه للمرة الأولى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية، قولها إن ”معاون مدير مستشفى الموصل العام توفي اليوم جرّاء سقوط مصعد المستشفى الكهربائي به، فضلا عن إصابة طبيب آخر بجروح بالغة“.

وأضافت المصادر، أن ”الطبيب الآخر تعرض إلى كسور في أماكن متفرقة من جسمه، إذ كان برفقة معاون مدير المستشفى خلال خوضهما التجربة الأولى لعمل المصعد“.

وأشارت إلى أن عددا من الكوادر الفنية كانوا في المصعد، لإجراء التجربة، لتشغيله بعد نصبه حديثا“.

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مقتل مسؤول صحي بسقوط مصعد "جديد" في...
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أبوظبي.. حبس شابين لمخالفتهما تدابير كورونا وتعريض صحة الآخرين للخطر

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المصدر: فريق التحرير

أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، اليوم السبت، قرارا بحبس شابين على ذمة التحقيق بتهم تعريض صحة الآخرين للخطر ومخالفة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها رصدت مقطع فيديو يظهر فيه أحد المتهمين وهو يتجول في مكان عام ويبرز نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا على هاتفه المتحرك، بينما قام المتهم الثاني بتصويره ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة في بيان صحفي، حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، ”إن الجهات المختصة قامت بتحديد هوية المتهمين وأصدرت أمراً بإلقاء القبض عليهما وفقا للإجراءات المقررة قانونيا“.

وأصدرت النيابة قرارا بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.

وينص القانون الإماراتي في أبو ظبي وفقا للمادة 33 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة 33 من هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي على عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.

وتكون العقوبة بالحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها القانون.

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