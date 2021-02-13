القبض على سعوديين اعتديا على حارس أمن مجمع تجاري في مكة المكرمة

ألقت أجهزة الأمن السعودية، يوم السبت، القبض على مواطنين اعتديا على حارس أمن في أحد المجمعات التجارية الواقعة بمنطقة مكة المكرمة، فيما أثارت الحادثة غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لحارس أمن أحد المجمعات التجارية، يشكو من قيام شخصَيْن بالتعدي عليه عند منعهما من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميلهما تطبيق توكلنا.

شاهد.. مواطن يصفع حارس أمن بقوة ويعتدي عليه لرفض إدخاله أحد الأسواق بالمملكة https://t.co/ERu2aPjI2M pic.twitter.com/AAuqmn7ywK — صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 13, 2021

وتمكنت الجهات الأمنية، من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، وفق ما نقلته صحيفة سبق الإلكترونية.

وتبين من خلال التحقيقات أن المواطنين، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.