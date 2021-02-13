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حريق ضخم بناقلة غاز على الحدود بين...
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حريق ضخم بناقلة غاز على الحدود بين إيران وأفغانستان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق غامض وواسع النطاق في منطقة جمركية على الحدود بين إيران وأفغانستان. وبحسب ما ذكر موقع "الأخبار العاجلة"

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المصدر: طهران - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق غامض وواسع النطاق في منطقة جمركية على الحدود بين إيران وأفغانستان.

وبحسب ما ذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني نقلا عن مصادر محلية في منطقة ”إسلام قلعة“ الجمركية، فقد وصف الحريق بـ“الواسع النطاق والشديد“، مضيفة أن ”الحريق ما زال مستمرا ولم تعرف أسبابه بعد“.

من جهته، قال حاكم محافظة هرات الأفغانية ”وحيد قتالي“ لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن الحريق واسع النطاق، ولا يزال مستمراً وإنه طُلب من إيران المساعدة في احتوائه“.

وقالت الوكالة الإيرانية إن ”العشرات من ناقلات الغاز والنفط انفجرت عقب اندلاع حريق في جمارك إسلام قلعة الحدودية بين إيران وأفغانستان“.

وتعد ”إسلام قلعة“ منفذا للمسافرين وكذلك للتجارة بين إيران وأفغانستان، ويشتهر هذا المنفذ بجمرکها العملاق، كما إنه ممر لهروب مئات اللاجئين الأفغان من وإلی إیران.

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حريق ضخم بناقلة غاز على الحدود بين...
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16 إصابة بإعصار يجتاح منتجعا في مدينة إزمير التركية

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المصدر: رويترز

أصيب 16 شخصا إثر إعصار اجتاح ميناء في إقليم إزمير الساحلي غرب تركيا، وقذف السيارات في الهواء وأصاب المباني بأضرار وأسقط رافعة، وفق قول مسؤولين أتراك اليوم الجمعة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الإخلاص للأنباء الإعصار الذي يندر حدوث مثله في تركيا وهو يقلب المراكب ويقتلع الأشجار في مناطق من منتجع تشيشمه السياحي.

وقال حاكم إزمير تونش سويار: ”في أقل من 20 ثانية صارت هناك طامة كبرى. نرى صورة حزينة. كثير من الأسطح اقتلعت، والسيارات ارتفعت ونزلت محطمة على الأرض. أمر لا يصدق“.

وأضاف: ”بحسباننا أيضًا أن هذه (الأشياء) مثل الكوارث في الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، لكن من الواضح أن تغير المناخ يعني أن هذه الكوارث الطبيعية ليست بعيدة عنا“.

وقال نائب وزير الداخلية، إسماعيل تشاتاكلي، على تويتر إن المصابين الستة عشر نقلوا إلى المستشفى، وإن من بينهم تسعة أصيبوا عندما سقطت الرافعة على العمال في موقع بناء في ميناء ألاتشاتي.

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