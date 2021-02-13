أبوظبي.. حبس شابين لمخالفتهما تدابير كورونا وتعريض صحة الآخرين للخطر

أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، اليوم السبت، قرارا بحبس شابين على ذمة التحقيق بتهم تعريض صحة الآخرين للخطر ومخالفة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها رصدت مقطع فيديو يظهر فيه أحد المتهمين وهو يتجول في مكان عام ويبرز نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا على هاتفه المتحرك، بينما قام المتهم الثاني بتصويره ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة في بيان صحفي، حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، ”إن الجهات المختصة قامت بتحديد هوية المتهمين وأصدرت أمراً بإلقاء القبض عليهما وفقا للإجراءات المقررة قانونيا“.

وأصدرت النيابة قرارا بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.

وينص القانون الإماراتي في أبو ظبي وفقا للمادة 33 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة 33 من هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي على عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.

وتكون العقوبة بالحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها القانون.