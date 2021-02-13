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وصية مؤثرة لسودانية عثر على جثتها م...
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وصية مؤثرة لسودانية عثر على جثتها مع آخرين في صحراء ليبيا (صورة)

نشرت نيابة الكفرة الابتدائية في ليبيا وصية "مؤثرة" لسيدة كانت ضمن مجموعة من المسافرين السودانيين الذين لقوا حتفهم في الصحراء خلال رحلتهم من السودان إلى ليبيا

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المصدر: فريق التحرير

نشرت نيابة الكفرة الابتدائية في ليبيا وصية ”مؤثرة“ لسيدة كانت ضمن مجموعة من المسافرين السودانيين الذين لقوا حتفهم في الصحراء خلال رحلتهم من السودان إلى ليبيا قرب مدينة الكفرة.

والوصية تعود لسيدة تدعى ”مزنة سيف الدين حسن“، وكتبتها فيما يبدو بعدما أيقنت بصعوبة النجاة في الصحراء.

وجاء في الوصية، التي نشرتها نيابة الكفرة عبر حسابها على فيسبوك، اليوم السبت:“إلى من يجد هذه الورقة، هذا رقم أخي محمد سيف الدين.. أستودعكم الله، وسامحوني أنني لم أصل أمي إليكم، بابا وناصر أحبكما، ادعوا لنا بالرحمة، واهدونا قرآنًا، واعملوا لنا سبيل موتة هنا“.

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وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الرسالة، معبرين عن تأثرهم بمصير الضحايا.


وبحسب السلطات الليبية، فقد ورد إلى مركز شرطة الكفرة بلاغ، الأربعاء الماضي، يفيد بوقوع حادث مروري على بعد 400 كيلو متر جنوب شرق مدينة الكفرة، ووفاة عدة أشخاص بمركبتهم الآلية، وفور وصول الجهات المعنية إلى موقع الحادث تم العثور على المركبة الآلية، وبجانبها عدد من الجثث، والملابس، والحقائب، وداخل المركبة وجد 3 أشخاص متوفين.

وأمر عضو النيابة العامة بنقل الجثامين إلى مدينة الكفرة، وهم 3نساء و 5رجال، ومن خلال التحقيقات تبين أن المركبة الآلية كانت متجهة من مدينة الفاشر بدولة السودان إلى مدينة الكفرة، وكان على متنها 21 شخصًا ما بين رجال ونساء وأطفال، وتم العثور على 8 جثث منهم، وتم التعرف عليهم من قبل ذويهم، فيما لم يتم العثور على الباقين.

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كما تبين من خلال تفتيش المركبة وجود بطاقتين شخصيتين الأولى باسم محمد إمحمد بالقاسم الفقي، والثانية باسم منى إمحمد بالقاسم الفقي، علمًا بأنه لم يرد أي بلاغ  إلى النيابة العامة عن فقدان الأشخاص المذكورين، وما زالت التحقيقات الجارية.

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وصية مؤثرة لسودانية عثر على جثتها م...
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أول ظهور لمغني الراب السعودي "دايلر" بعد خروجه من السجن (فيديو وصور)

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

شارك مغني الراب السعودي المعروف عبدالعزيز الدليجان، والملقب بـ“دايلر“، متابعيه عبر تطبيق ”سناب شات“ مقطع فيديو وصورًا وثقّ من خلالها أول ظهور رسمي له بعد إخلاء سبيله، في 6 شباط/ فبراير الجاري، بعد أن برأته من جميع التهم الموجهة إليه، فيما عدا تهمة التعاطي.

وجرى تداول صور ”دايلر“ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع بين المتابعين بسبب اختلاف مظهره عما اعتاد عليه الجمهور، حيث ظهر حليق الرأس، بعدما قام بقص شعره تمامًا.

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وجاء مظهر ”دايلر“ المفاجئ للجمهور وهو يستمع لأغنية، وردَّد ساخرًا:“إيش قاعد يصير ما أدري، الشكل والأغنية غير“.

وحرص ”دايلر“ في مقطع فيديو، على رد شائعات انتشرت بشأن ظهوره المفاجئ حليق الرأس بعد عام من الغياب، وأن هذا الشعر تمت إزالته وهو داخل السجن، موضحًا أن ما يُثار في هذا الشأن ما هو إلا مجرد شائعات.

وقال دايلر:“لكل الذين يقولون قرَّعوني هذه شائعات.. كلام فاضي، وهذا كلام الإعلام..“.

وقضت محكمة دبي بشأن ”دايلر“ بحبسه 6 أشهر يليها الإبعاد، قضى أكثر منها في التوقيف، لذا تقرر إخلاء سبيله بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“ قبل أيام.

وبرأت المحكمة ”دايلر“ من تهمة زراعة نبات القنب الهندي الذي يُستخرج منه مخدر الحشيش، بعد العثور على 3 نبتات داخل شقته.

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كذلك تمت تبرئته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر تعمل ”يوتيوبر“ ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.

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