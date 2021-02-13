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إيران.. حريق في مدينة مهاباد وانفجا...
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إيران.. حريق في مدينة مهاباد وانفجار في أردبيل يوقعان قتلى وجرحى (صور وفيديو)

أصيب 10 أشخاص بجراح جراء اندلاع حريق داخل أكبر سوق تجاري في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، كما قتل شخصان وأصيب 15 آخرين بجراح في انفجار

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المصدر: إرم نيوز

أصيب 10 أشخاص بجراح جراء اندلاع حريق داخل أكبر سوق تجاري في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، كما قتل شخصان وأصيب 15 آخرين بجراح في انفجار منفصل وقع بمنزل في مدينة أردبيل شمال إيران.

وقال مدير مكافحة الحرائق في مدينة مهاباد، أحمدي، لوكالة أنباء ”مهر“، اليوم السبت، إن“حريقًا اندلع، صباح اليوم، في“سوق أصغري“ أكبر سوق للسلع الأجنبية في مدينة مهاباد أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجراح“، مشيرًا إلى أن ”عملية إطفاء الحريق استغرقت أكثر من ساعة“.

وكشف أحمدي عن احتراق 30% من المحال التجارية في هذا السوق الكبير، مبينًا أن“أسباب الحريق قيد التحقيق“.

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ويضم سوق أصغري في مهاباد صفين من القديم والجديد، وهو من أهم الأسواق غرب البلاد مع أكثر من 500 متجر، حيث تتواجد جميع أنواع الأجهزة المنزلية، والمسموعة، والمرئية، والملابس، خاصة الأجنبية منها.

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ومهاباد التي يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة تقع جنوب محافظة أذربيجان الغربية وهي من أهم المدن السياحية في المحافظة.

15 جريحًا في انفجار منزل

وفي سياق متصل، قتل شخصان، وأصيب 15 شخصًا في مدينة أردبيل شمال إيران، إثر انفجار منزل سكني، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران، مجتبى خالدي.

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وقال خالدي لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، اليوم السبت:“أدى الانفجار في منزل سكني في أردبيل إلى إصابة 15 شخصًا حتى الآن“، مضيفًا:“ربما كان سبب هذا الانفجار تسرب غاز“، مبينًا أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى فاطمية في أردبيل.

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إيران.. حريق في مدينة مهاباد وانفجا...
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زلزال يضرب مدينة "قصر شيرين" الإيرانية.. ويحدث هزة في محافظات عراقية

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المصدر: إرم نيوز

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة، مدينة ”قصر شيرين“ بمحافظة كرمنشاه غرب إيران، المتاخمة للحدود مع العراق، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية أن الزلزال وقع في الساعة 01:40 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنه كان على عمق 8 كيلومترات.

ولم ترد أي معلومات عن وجود خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال، وفقاً لما ذكر حاكم مدينة قصر شيرين، مراد علي تاتار، للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

وقال علي تاتار إن ”فرق التقييم موجودة حاليًا في المنطقة، وإن جميع أعضاء الإدارة الأزمات والإغاثة تعمل بالمدينة“.

وفي العراق، قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مواطني عدد من المحافظات من بينها السليمانية وديالى، شعروا بهزة أرضية.

يشار إلى أن محافظة كرمنشاه تعرضت في نوفمبر 2017، لزلزال مدمر بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، أدى إلى مصرع 620 شخصا، فيما دمر آلاف الوحدات السكنية.

وتبلغ طول الحدود بين مدينة ”قصر شيرين“ الإيرانية والعراق، 186 كيلومترا تضم منفذين حدوديين هما ”خسروي“ و“برويزخان“، ما جعل هذه المنطقة مركزاً اقتصادياً بين البلدين.

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