إيران.. حريق في مدينة مهاباد وانفجار في أردبيل يوقعان قتلى وجرحى (صور وفيديو)

أصيب 10 أشخاص بجراح جراء اندلاع حريق داخل أكبر سوق تجاري في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، كما قتل شخصان وأصيب 15 آخرين بجراح في انفجار منفصل وقع بمنزل في مدينة أردبيل شمال إيران.

وقال مدير مكافحة الحرائق في مدينة مهاباد، أحمدي، لوكالة أنباء ”مهر“، اليوم السبت، إن“حريقًا اندلع، صباح اليوم، في“سوق أصغري“ أكبر سوق للسلع الأجنبية في مدينة مهاباد أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجراح“، مشيرًا إلى أن ”عملية إطفاء الحريق استغرقت أكثر من ساعة“.

وكشف أحمدي عن احتراق 30% من المحال التجارية في هذا السوق الكبير، مبينًا أن“أسباب الحريق قيد التحقيق“.

ويضم سوق أصغري في مهاباد صفين من القديم والجديد، وهو من أهم الأسواق غرب البلاد مع أكثر من 500 متجر، حيث تتواجد جميع أنواع الأجهزة المنزلية، والمسموعة، والمرئية، والملابس، خاصة الأجنبية منها.

#فوری آتش سوزی در بازارچه قدیم اصغری مهاباد

تلاش برای مهار آتش ادامه دارد همزمان آتش سوزی دیگری در این شهر رخ داده و یک باغ آتش گرفته است#مهاباد#Iran #عاجل pic.twitter.com/aadjt50AHV — امیر حسین افشار (@Amirafshar135) February 12, 2021

ومهاباد التي يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة تقع جنوب محافظة أذربيجان الغربية وهي من أهم المدن السياحية في المحافظة.

15 جريحًا في انفجار منزل

وفي سياق متصل، قتل شخصان، وأصيب 15 شخصًا في مدينة أردبيل شمال إيران، إثر انفجار منزل سكني، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران، مجتبى خالدي.

وقال خالدي لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، اليوم السبت:“أدى الانفجار في منزل سكني في أردبيل إلى إصابة 15 شخصًا حتى الآن“، مضيفًا:“ربما كان سبب هذا الانفجار تسرب غاز“، مبينًا أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى فاطمية في أردبيل.