انفجار يهز متجرا قبل ساعات من فتح أبوابه في جنوب روسيا (فيديو)

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة أن انفجارا قويا نجم عما يشتبه بأنه تسرب غاز وقع في ”سوبر ماركت“ بمدينة فلاديكافكاز بجنوب روسيا قبل ساعات من فتح أبوابه.
ولا يعتقد أن يكون الانفجار قد تسبب بمقتل أحد.
وقال حارس المتجر إنه كان نائما في المبنى ونجا من الانفجار سالما إلى حد كبير.
"يشتبه بأنه ناجم عن تسرب غاز".. انفجار يهز متجرا بمدينة #فلاديكافكاز بجنوب #روسيا#إرم_نيوز #Владикавказе pic.twitter.com/FFPcwGnW9P
— إرم نيوز (@EremNews) February 12, 2021
وأظهرت لقطات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من موقع السوبر ماركت القريب من شقق سكنية.