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انفجار يهز متجرا قبل ساعات من فتح أ...
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انفجار يهز متجرا قبل ساعات من فتح أبوابه في جنوب روسيا (فيديو)

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة أن انفجارا قويا نجم عما يشتبه بأنه تسرب غاز وقع في "سوبر ماركت" بمدينة فلاديكافكاز بجنوب روسيا قبل ساعات من فتح أبوابه. ولا

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المصدر: رويترز

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة أن انفجارا قويا نجم عما يشتبه بأنه تسرب غاز وقع في ”سوبر ماركت“ بمدينة فلاديكافكاز بجنوب روسيا قبل ساعات من فتح أبوابه.

ولا يعتقد أن يكون الانفجار قد تسبب بمقتل أحد.

وقال حارس المتجر إنه كان نائما في المبنى ونجا من الانفجار سالما إلى حد كبير.

وأظهرت لقطات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من موقع السوبر ماركت القريب من شقق سكنية.

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انفجار يهز متجرا قبل ساعات من فتح أ...
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زلزال بقوة 7,5 درجة يضرب كاليدونيا الجديدة

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المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بلغت شدته 7,7 درجات، الأربعاء، جزر لويالتي ومنطقة كاليدونيا الجديدة وفانواتو في المحيط الهادئ، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال أدى إلى إطلاق تحذير من موجات عاتية، بينما أوضح المعهد الأمريكي إن مركز الزلزال يقع في جنوب شرق أرخبيل جزر لويالتي.

وأفاد المعهد الأمريكي في البداية بأن قوة الزلزال كانت 7.9 على مقياس ريختر ثم عدلها إلى 7.5 ثم 7.7.

ويقع مركز الزلزال على مسافة 400 كيلومتر جنوب شرق أرخبيل جزر لويالتي و430 كيلومترًا من فانواتو، وفقا لما ذكره المعهد.

تقع كاليدونيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد 1500 كيلومتر تقريبًا شرق أستراليا.

والمنطقة التي تشمل كاليدونيا الجديدة وفانواتو المجاورة هي جزء من طوق النار في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق التي تشهد أعنف الزلازل على الكوكب.

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