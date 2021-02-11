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زلزال يضرب مدينة "قصر شيرين" الإيرا...
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زلزال يضرب مدينة "قصر شيرين" الإيرانية.. ويحدث هزة في محافظات عراقية

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة، مدينة "قصر شيرين" بمحافظة كرمنشاه غربي إيران، المتاخمة للحدود مع العراق، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة. وذكرت وكالة

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المصدر: إرم نيوز

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة، مدينة ”قصر شيرين“ بمحافظة كرمنشاه غربي إيران، المتاخمة للحدود مع العراق، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية أن الزلزال وقع في الساعة 01:40 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنه كان على عمق 8 كيلومترات.

ولم ترد أي معلومات عن وجود خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال، وفقاً لما ذكر حاكم مدينة قصر شيرين، مراد علي تاتار، للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

وقال علي تاتار إن ”فرق التقييم موجودة حاليًا في المنطقة، وإن جميع أعضاء الإدارة الأزمات والإغاثة تعمل بالمدينة“.

وفي العراق، قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مواطني عدد من المحافظات من بينها السليمانية وديالى، شعروا بهزة أرضية.

يشار إلى أن محافظة كرمنشاه تعرضت في نوفمبر 2017، لزلزال مدمر بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، أدى إلى مصرع 620 شخصا، فيما دمر آلاف الوحدات السكنية.

وتبلغ طول الحدود بين مدينة ”قصر شيرين“ الإيرانية والعراق، 186 كيلومترا تضم منفذين حدوديين هما ”خسروي“ و“برويزخان“، ما جعل هذه المنطقة مركزاً اقتصادياً بين البلدين.

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زلزال يضرب مدينة "قصر شيرين" الإيرا...
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تحضير الأطعمة في دورات المياه.. عمالة وافدة تحول فيلا سكنية إلى مطعم في السعودية

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المصدر: فريق التحرير

كشفت أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الثلاثاء، عن تحويل عمالة وافدة فيلا سكنية إلى مطعم يقدم الوجبات في العاصمة الرياض.

وأعلنت الأمانة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ضبط عمالة وافدة، حولت فيلا سكنية في أحد أحياء العاصمة الرياض إلى مطعم يقدم الوجبات ”في تحدٍ سافر للقرارات الاحترازية“، بإشارة إلى إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الأمانة في تغريدتها ”استخدموا الصالة لاستقبال الزبائن ودورات المياه لتحضير الأطعمة، وافدون يحولون فيلا سكنية إلى مطعم يقدم الوجبات داخل حي سكني في الرياض في تحدٍ سافر للقرارات الاحترازية“، بحسب ما نشرت صحيفة ”الرياض“ المحلية.

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