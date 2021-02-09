تحضير الأطعمة في دورات المياه.. عمالة وافدة تحول فيلا سكنية إلى مطعم في السعودية

قالت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، إن تسربا لمياه الأمطار بمصنع غير قانوني للنسيج في مرأب تحت الأرض، بفيلا سكنية بحي الإناس بمنطقة المرس، بمدينة طنجة، تسبب في مقتل 28 شخصا على الأقل.

ولم يتضح كم عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى في ذلك الوقت، لكن السلطات قالت إن عمليات الإنقاذ مستمرة، وإنها أنقذت 17 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى.

ويمثل قطاع العمل غير الرسمي في المغرب نحو خُمس النشاط الاقتصادي غير الزراعي، وكثيرا ما يقع العمال فريسة لظروف عمل غير آمنة.

وقالت مصادر محلية، إن عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين، ما زالت مستمرة.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة؛ للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

واستهل أعضاء مجلس النواب المغربي جلسة صباحية الإثنين، بقراءة الفاتحة ترحما على ضحايا هذا الحادث، ثم توالت التدخلات المطالبة بفتح تحقيق للكشف عن المسؤولين.

وطالبت مجموعة من النواب وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز لتقديم استقالته باعتباره المسؤول الأول ولإهماله في مراقبة تلك المصانع العشوائية السرية التي لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة، بحسب تعبيرهم.

وكان تعقيب الوزير أنه ”تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكي يتم تحديد وترتيب المسؤوليات اللازمة.“

وأضاف“ مادام هناك تحقيق فتح تحت إشراف السلطات المختصة، فلا يمكن إلا أن ننتظر نتائج هذا التحقيق لكي نقف على تحديد المسؤوليات إزاء هذا الحادث“، ومطالبا بالتوقف عن ”المزايدة بأرواح هؤلاء شهداء لقمة العيش، لأن هؤلاء أبناؤنا ولدينا غيرة عليهم جميعا“.،حسب تعبيره.