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سيول تقتل 24 عاملا بمصنع نسيج غير ق...
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سيول تقتل 24 عاملا بمصنع نسيج غير قانوني في المغرب (فيديو)

قالت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، إن تسربا لمياه الأمطار بمصنع غير قانوني للنسيج في مرأب تحت الأرض، بفيلا سكنية بحي الإناس بمنطقة المرس، بمدينة طنجة، تسبب

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المصدر: الرباط – إرم نيوز

قالت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، إن تسربا لمياه الأمطار بمصنع غير قانوني للنسيج في مرأب تحت الأرض، بفيلا سكنية بحي الإناس بمنطقة المرس، بمدينة طنجة، تسبب في مقتل 24 شخصا على الأقل.

ولم يتضح كم عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى في ذلك الوقت، لكن السلطات قالت إن عمليات الإنقاذ مستمرة، وإنها أنقذت 10 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.

ويمثل قطاع العمل غير الرسمي في المغرب نحو خُمس النشاط الاقتصادي غير الزراعي، وكثيرا ما يقع العمال فريسة لظروف عمل غير آمنة.

وقالت مصادر محلية، إن عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين، ما زالت مستمرة.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة؛ للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

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سيول تقتل 24 عاملا بمصنع نسيج غير ق...
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انهيار كتلة جليدية شمال الهند وسط مخاوف من مقتل 150‎ شخصا

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المصدر: رويترز

تخشى السلطات الهندية من مقتل نحو 150 شخصًا، بعد انهيار كتلة جليدية في الهيمالايا وارتطامها بسد في ساعة مبكرة اليوم الأحد، مما تسبب في ارتفاع منسوب أحد الأنهار، وإخلاء القرى الواقعة في اتجاه المصب.

وقال أوم براكاش؛ السكرتير الأول لولاية أوتاراخند، حيث وقع الانهيار، لرويترز ”لم يتأكد العدد الفعلي بعد“ لكن يُخشى من مقتل ما بين 100 و150 شخصًا. فيما قال شاهد عيان، إنه رأى عاصفة من الغبار والصخور والمياه، فيما كانت كتلة جليدية ضخمة تسقط في وادي نهر.

وتقع ولاية أوتاراخند في جبال الهيمالايا، وهي معرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية. وفي يونيو/حزيران 2013، تسبب هطول الأمطار بمعدلات قياسية في فيضانات مدمرة، أودت بحياة نحو ستة آلاف.

وذكر سانجاي سينغ رانا، الذي يعيش في قرية ريني: أن ”الأمر حدث بسرعة كبيرة ولم يكن هناك وقت لتحذير أي أحد… شعرت أنها ستجرفنا أيضًا“، وأضاف: ”ليس لدينا فكرة عن عدد المفقودين“.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إنه يتابع الوضع عن كثب، وكتب على تويتر، بعدما تحدث مع رئيس وزراء الولاية: ”الهند تقف إلى جانب أوتاراخند، والأمة تصلي من أجل سلامة الجميع هناك“.

وقالت الحكومة الاتحادية، إن القوات الجوية تستعد لتقديم يد العون لجهود الإنقاذ. في حين ذكر وزير الداخلية ”أميت شاه“ أن فرق التصدي للكوارث تُنقل جوًا، للمساعدة في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

ووضعت ولاية أوتار براديش المجاورة، وهي أكثر ولايات الهند سكانًا، مناطقها الواقعة على ضفاف النهر في حالة تأهب قصوى. وأظهرت لقطات تداولها السكان المياه، وهي تجرف أجزاء من السد، وأي شيء يعترض طريقها. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، المياه تندفع في موقع سد صغير وتجرف معها معدات البناء.

وقال تريفندرا سينغ راوات، رئيس وزراء الولاية على تويتر ”منسوب مياه نهر ألاكناندا -حاليًا- أعلى بمقدار متر واحد عن المعدل الطبيعي، لكن الفيضان يتناقص“.

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